La rassegna stampa di oggi, 22 settembre 2020 - Toro.it

Nei quotidiani in edicola quest’oggi che seguono da vicino il Torino si parla del calciatore granata risultato positivo al Covid durante gli ultimi controlli, ma anche di mercato e del lavoro che sta svolgendo Marco Giampaolo. Ecco i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

Tuttosport

Ritiro, corsa ai tamponi. Allenamenti: che guaio

La brutta notizia in serata: un granata risulta positivo, per adesso asintomatico. Vagnati e Moretti chiamano tutti gli altri giocatori per “blindarli” di nuovo in ritiro

Chiesti 20 milioni all’Inter per Izzo! Ma Ausilio dice no

Vertice tra il ds nerazzurro e Vagnati, che ha già offerto il centrale anche a Fiorentina, Lazio e Roma. Cairo pretende troppi soldi

Eroi del Covid, amici sponsor: poi i tifosi

Ecco chi avrà la precedenza per poter assistere alla partita di sabato con l’Atalanta. La società sta valutando quanti biglietti mettere in vendita ai sostenitori granata.

La Gazzetta dello Sport

La sorpresa

Un General-regista. La mossa di Giampaolo: affidare a Rincon la guida del Toro

“E’ un ruolo che avevo fatto in Germania e in nazionale. Il mister chiede cose un po’ diverse: ci sto lavorando su”

La Repubblica

Tutti a Superga per “rinnovare” gli Invincibili

I soci di “ToroMio” capitanati da Sala domani sostituiranno la gigantografia accanto alla lapide