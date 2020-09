Torino, la rassegna stampa di oggi 23 settembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: problemi con i contagi, gli allenamenti rallentano. E Cairo frena sul calciomercato in entrata

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta delle parole di Cairo sul calciomercato e spiega la situazione della squadra, fermata da un altro positivo all’interno della rosa.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Sbanda il Torovirus

Ansia per i tamponi: come non allenarsi

Iago scalda Joao Pedro

Lo spagnolo dice sì al Benevento: Giampaolo (ri)chiede il brasiliano. Blitz a Londra per Torreira

CronacaQui: Cairo dribbla il mercato: “Torreira? Il mister non me l’ha chiesto”

Il regista uruguayano dell’Arsenal verso l’Atletico Madrid. La dirigenza ripensa a uno tra Vera e il genoano Schone

La Repubblica: Cairo frena sulla gara con l’Atalanta: “Sabato in campo? Prima i tamponi”

Il quinto positivo tra i granata ha stravolto la preparazione: ieri mattina “Fila” inagibile per la sanificazione. Il presidente assicura tempo a Giampaolo “per insegnare il suo calcio”. “Torreira? Non è una priorità”

La Gazzetta dello Sport: Un positivo al Toro

La conferma di Cairo: “Sì, abbiamo un caso”. Tutti di nuovo in ritiro