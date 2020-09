Torino, la rassegna stampa di oggi 24 settembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: calciomercato granata alla ricerca di centrocampista e attaccante. Tamponi negativi: si torna in campo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta delle mosse di calciomercato dei granata, con gli obiettivi per queste ultime due settimane. E poi c’è il campo: il Toro ricomincia ad allenarsi.

Tuttosport: Miracolo Torreira, se no c’è Vera

L’Atletico è in pole. Toro, blitz e assalti anche per Andersen

Joao Pedro: incontro e trattativa serrata. Di mezzo pure Miliico

Vagnati va con forza sul brasiliano del Cagliari: il giovane granata possibile contropartita per uno sconto sul cartellino del rossoblù

CronacaQui: La foto del Grande Toro. Sala: “Che emozione leggere quei 31 nomi”

La Repubblica: Toro, tamponi negativi e due nuovi obiettivi: Joao Pedro o Defrel

Domani controlli definitivi in vista del match contro l’Atalanta. I granata negli ultimi 15 giorni hanno fatto più esami medici che allenamenti

La Gazzetta dello Sport: Linetty a tutto Toro

Difende, attacca e gioca veloce. È il leader ideale per Giampaolo