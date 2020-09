Torino, la rassegna stampa di oggi 25 settembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: domani il debutto casalingo con tante incognite. E il calciomercato ora si è fermato

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta le ultime mosse di calciomercato dei granata, che aspettano ancora di rinforzare la squadra. Domani si gioca contro l’Atalanta.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Joao Pedro sì, Cairo no

Lo stallo su Izzo inguaia Vagnati

Torreira-Vera. Toro, trattative senza sosta

Vagnati pronto a sfruttare eventuali problemi tra l’uruguaiano e l’Atletico Madrid. E riparte il discorso sul giovane argentino

La Stampa: Il Toro cerca spazio per Andersen. Nkoulou e Lyanco pronti a partire

Vagnati prova a regalare una difesa solida a Giampaolo. Nel mirino il danese ex Samp

CronacaQui: Tra tamponi e Atalanta. Toro, l’esordio in casa è sempre più in salita

La Gazzetta dello Sport: Comanda Sirigu

Leader e sicurezza. Il portiere azzurro è al centro del Toro

Corriere Torino: La partita di Tiribocchi

Il doppio ex “gioca” Torino-Atalanta: “Il mondo granata mi è rimasto dentro. E Belotti è il perfetto giocatore da Toro. Ma occhio ai nerazzurri: me li aspetto già in palla”