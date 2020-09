La rassegna stampa di oggi, 26 settembre 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che seguono da vicino il Torino

La partita contro l’Atalanta di questo pomeriggio è ovviamente l’argomento principale trattato dai quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Ma si parla anche di calciomercato, con le varie trattativa che il dt Davide Vagnati sta conducendo. Ecco i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Giampaolo suona l’allarme: “Questa squadra resta lontana dalla mia visione”

“Mi conforta la disponibilità dei giocatori, ma dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti: possesso palla, finalizzazione, pressing e linee di passaggio”

“Il 7-0 non conta più. Sarà un Toro tosto”

Gasperini avvisa l’Atalanta: “Mi aspetto un campionato più equilibrato e anche i granata possono fare bene. Il nostro obiettivo? Vediamo un po’ più avanti. Ilicic? Fa già battute”

Sirigu al Toro grazie ai tifosi

Gli attestati di stima che gli sono arrivati in estate dai sostenitori granata lo hanno convinto a restare: non poteva tradirli

Torreira: ora l’Arsenal preferisce darlo al Toro

Gli inglesi infastiditi dal fatto che a Madrid non vogliano trattare Thomas, mediano che piace ai Gunners

La Gazzetta dello Sport

Torino-Atalanta: la sfida delle idee

Riconosbilità e pressing alto: Giampaolo vuole osare sempre

“La mia squadra non scenderà mai in campo già sconfitta”. E oggi c’è una rivincita in ballo…

La Repubblica

Giampaolo: “Non è ancora il mio Toro. Con l’Atalanta capiremo come stiamo”

Il tecnico schiera Verdi a fianco di Belotti. Ma chiede ancora una punta: Joao Pedro

La Stampa

Toro incompiuto, ma convinto. Con l’Atalanta in gioco l’autostima

Corriere della Sera

Toro, voglia di riscatto