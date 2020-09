Torino, la rassegna stampa di oggi 28 settembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: critiche a Cairo per il mercato che è fermo. Una settimana per rinforzare la squadra

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta il calciomercato molto statico della società, con Cairo sotto accusa per non essere ancora riuscito a portare in granata gli elementi necessari.

Tuttosport: Il Toro: “Ci affittate Andersen?” Joao Pedro e Torreira: gratis no!

Granata nei guai, lacune in tutti i reparti. Izzo, Lyanco o Bremer da vendere per incassare. Ma se Cairo non spende, le prime scelte in attacco e in regia restano lontane. Chiesto ufficialmente al Lione il prestito dell’ex Samp

Cairo e i suoi sodali

Il colpevole di questo Toro è uno solo, però i responsabili alla fine diventano sempre altri: da 15 anni

La Stampa: Toro, equivoci e mercato in ritardo. Ramirez e Defrel per aiutare Giampaolo

Una settimana di trattative: Andersen a un passo, per la regia piace il giovane Kouadio Koné

La Repubblica: Il regista, una punta e un po’ di tempo. Ecco cosa serve al Toro per ripartire

A pochi giorni dalla fine del mercato gli obiettivi sono Joao Pedro per l’attacco, Torreira o Vera in mezzo. In arrivo anche l’ex Samp Andersen in difesa, mentre sono annunciati in uscita Verdi e forse il deludente Zaza

La Gazzetta dello Sport: Toro, rialza la cresta

La doppietta di Belotti conforta Giampaolo: “Lui deve trascinarci”

Corriere Torino: “Belotti degno di loro”

Il figlio e il nipote di Gabetto incoronano il Gallo che sabato ha fatto 81 in Serie A col Toro: superato il Barone, raggiunto Mazzola