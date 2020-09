Torino, la rassegna stampa di oggi 29 settembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il calciomercato protagonista di quest’ultima settimana, aspettando rinforzi

La rassegna stampa di oggi sul Torino spiega di come il Toro continui ad aspettare i rinforzi necessari dal calciomercato, per poter veramente dare il via alla propria stagione.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, sotto la cenere di Giampaolo già cova il fuoco verso Cairo

Sconcertato dal mercato fin qui condotto dalla società, il tecnico granata non esclude di prendere posizioni clamorose qualora i rinforzi necessari e richiesti per il 4-3-1-2 non venissero presi entro una settimana

Vera chiama e Ramirez torna caldo

Si riparla con la Samp per l’uruguaiano. Attesa per Andersen e Joao Pedro. E in attacco ora spunta King del Bournemouth

La Stampa: Da Berenguer a Bremer il “tesoretto” granata. Ora Ramirez è più vicino

Altra stretta su Kouadio Koné

CronacaQui: Dal campo alla squadra, il Toro di Cairo è a pezzi. I tifosi: “Deve vendere”

La Gazzetta dello Sport: La rivincita di Segre

Tagliato dal Milan e accolto dal Torino. Così il jolly granata si è meritato la Serie A

Corriere Torino: “Toro, niente drammi”

Quattro grandi ex analizzano il difficile inizio di campionato dei granata. Bresciani: “Giampaolo è un ottimo allenatore”