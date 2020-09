Torino, la rassegna stampa di oggi 30 settembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: un nuovo potenziale acquirente all’orizzonte. Mercato: si continua a cercare

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Toro in vendita? Parliamone”

Il magnate D’Angieri si propone a Cairo

Toro: Andersen+Ramirez

Si tratta con il Lione per il prestito. Berenguer-Bilbao: arriva il doriano. Joao costa caro, chiesto Inglese

La Stampa: Toro, ora o mai più. Ramirez e Joao Pedro per scatenare Belotti

Attacco da rinforzare: l’uruguaiano è vicino, ma Cairo deve vendere per avere il brasiliano

CronacaQui: Belotti cambia casa e allarga la famiglia. A febbraio sarà papà

La Repubbica: Torino, un gigante norvegese l’obiettivo di Cairo per l’attacco

È Joshua King, 50 gol in Premier League. In arrivo anche Ramirez e Andersen

La Gazzetta dello Sport: Toro fatti in 4

La nuova difesa varata da Giampaolo piace ai grandi ex: “Ma serve armonia”

Corriere Torino: Bianchi vota la fiducia

Rolando è uno dei capitani più amati della storia granata: “Il materiale umano è già buono, non manca così tanto per lasciarsi le difficoltà alle spalle”