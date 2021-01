La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal ritorno di Baselli al punto sul calciomercato, le ultime sulla squadra di Nicola

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro abbia recuperato Daniele Baselli e stia lavorando sui rinforzi per il calciomercato. La squadra granata di Nicola è chiamata alla svolta.

Tuttosport: Toro, la grinta non basta

Nicola batte duro e non molla la presa. Vuole grinta e cuore

Bonazzoli in uscita

C’è un “nuovo” Zaza, ma Sanabria è caldo

La Stampa: Toro, Zaza supera l’esame Nicola e riscrive il mercato

A Benevento due gol e atteggiamento giusto. Contrario al prestito, ha detto no a ogni offerta

La Repubblica: Torino, il ritorno di Baselli primo acquisto di gennaio

Il centrocampista in campo dopo undici mesi esalta Nicola: “Ha un carisma incredibile”. E l’ex Glik risponde alle accuse per aver esultato dopo il gol. “L’ho fatto per rispetto”

La Gazzetta dello Sport: Energia Toro

Nicola travolgente. Un impatto da Marines

Corriere Torino: Bentornato Baselli

A Benevento non solo la rimonta del Toro, ma anche l’atteso ritorno del numero 8. Nicola lo rilancia e lui spinge subito a tutta