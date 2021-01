La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il calciomercato giunto alla fase clou, il Toro a caccia di rinforzi per Davide Nicola

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia lavorando per rinforzare la rosa sul calciomercato. Tutti i nomi per il nuovo allenatore, Davide Nicola.

Tuttosport: Toro, sorpasso Sanabria

Attesa per Lerager, e il paraguaiano ora si vede con Belotti

Nicola lo scuote, riaccensione Verdi: da esterno d’attacco

Il tecnico studia un 3-5-2 più offensivo. Vojvoda, via il tutore. No alle offerte per Lyanco

La Stampa: Toro, Lerager subito. Per l’attacco volata Lammers-Sanabria

Il danese in arrivo dal Genoa a luglio fu l’uomo salvezza di Nicola. Solo dopo la cessione di Bonazzoli la scelta del nuovo centravanti

La Gazzetta dello Sport: Tocca a loro

Nicola mette la coppia al centro. Belotti-Zaza per spingere il Toro

Corriere Torino: Il “tuttocampista”

Il Toro scopre la nuova versione di Belotti: non più solo bomber, ma anche raffinato uomo assist. Già 6 le rifiniture decisive del capitano