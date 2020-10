Torino, la rassegna stampa di oggi 24 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il commento alla partita pareggiata 3-3 contro il Sassuolo, spiragli ma anche molte ombre

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta il pareggio per 3-3 in casa del Sassuolo: il Toro fa vedere qualcosa, ma si dimostra ancora troppo fragile in difesa.

Tuttosport: Che beffa! Ma è finalmente Toro

Domina con 3 gol, paga 10′ di delirio: sfuma la vittoria

Giampaolo ci crede: “Giocato con fede: se mi date tempo…”

Il tecnico replica a Vagnati che per dare fiducia aveva chiesto punti: “Sento la società vicina, abbiamo rinforzato gli argini”

CronacaQui: Un buon Toro si illude, poi subisce la rimonta. Contro il Sassuolo finisce 3-3

La Repubblica: Due gol incassati in due minuti e il Toro pareggia contro il Sassuolo

La partita in una fitta nebbia finisce 3-3, le scelte coraggiose di Giampaolo non pagano. Il migliore è Belotti che sfiora due volte il raddoppio, momento non brillante per Sirigu

La Gazzetta dello Sport: Show nella nebbia

Il Toro si sblocca ma ma il Sassuolo non si arrende mai