Torino, la rassegna stampa di oggi 25 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il Toro visto a Sassuolo è comunque più convincente, Giampaolo ripartirà da lì

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra vista contro il Sassuolo abbia dato comunque dei segnali di ripresa. Giampaolo potrà ripartire da lì.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Immenso Belotti, delizia e croce del Toro

Gol su gol, record su record, nella scia di Pulici e Graziani. Capitano esemplare e morale, simbolo dei valori granata che resistono alle delusioni: tutti i numeri del Gallo

Cairo: “Non ho dubbi, mi fido di Giampaolo”

Condifenze… in bici. A Reggio è rinato un Toro. Gioco, spirito, trasformismo

La Stampa: Dal gol alla spinta sulle fasce. I nuovi danno la spinta al Toro

Giampaolo ha avuto le prime risposte alla crisi di risultati e prestazioni

La Repubblica: Lyanco e Lukic non bastano a rilanciare il Toro

La Gazzetta dello Sport: Ripartenza Toro

Idee, più fiducia e 5-3-2. È la scossa di Giampaolo

Corriere Torino: Il Toro è in cammino

Belotti la certezza, Lukic l'”Invenzione” di Giampaolo, Linetty solido, Meité in crescita: ora servono Gojak, Baselli e Bonazzoli per il salto di qualità