La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata sia rimasta ancora in isolamento a causa dell’alto numero di contagiati per Covid. Si va verso il rinvio delle partite contro Sassuolo e Lazio.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, altro caso Lazio

Rinvio col Sassuolo, oggi nuovi tamponi

Di Perri: “Toro, stop giusto. Il calcio a rischio varianti”

Il celebre infettivologo, direttore del centro di malattie infettive all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino

La Stampa: La variante

Il caso dei 7 giocatori positivi al Torino mette il calcio a contatto con gli effetti del mutamento “inglese” del coronavirus. Tra i granata resta vivo il timore del focolaio: la Asl può sciogliere l’isolamento solo se negativi i test delle prossime ore

CronacaQui: I tifosi contro Cairo: “Restituisci il Toro, cerchiamo un patron”

La Repubblica: Toro, confermati tutti i contagi. L’Asl: “Si teme la variante inglese”

Questa settimana la Lega confermerà il rinvio del match con il Sassuolo che potrebbe essere recuperato mercoledì 17 marzo

La Gazzetta dello Sport: Toro, altro caso

C’è il nono positivo, oggi il rinvio della partita contro il Sassuolo