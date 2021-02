La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: la variante inglese ferma la squadra di Nicola, a rischio anche la partita contro la Lazio

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come continui l’attesa che possa permettere ai granata di riprendere gli allenamenti. Al momento, la squadra è nella bolla, visto il focolaio di variante inglese.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: La variante inglese su Lazio-Toro

1^ squadra bloccata dall’Asl? Per la Lega giochi la Primavera

Virus più temibile. Oggi allenamento se tamponi sono ok

L’Asl: il Toro è stato colpito dalla forma di Covid super contagiosa. In assenza di nuovi positivi, il Fila riapre: lavoro solo individuale?

La Stampa: Esito tamponi, Toro in attesa. La Asl può riaprire il Filadelfia

Oggi il verdetto: se negativi, allenamenti possibili. Per la sfida con la Lazio, decisivi i test di domani

CronacaQui: Niente Toro-Sassuolo. Calciatori e familiari, i contagiati sono 15

La Repubblica: Toro: oggi l’esito degli ultimi test. Se ok, riprendono gli allenamenti

La Gazzetta dello Sport: Emergenza granata. Toro, primo rinvio

Niente Sassuolo, verso il no anche la sfida con la Lazio

Corriere Torino: Toro in attesa

La gara con il Sassuolo verrà recuperata il 17 marzo. Oggi i risultati dei nuovi tamponi, resta a rischio la trasferta con la Lazio