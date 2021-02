La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: caos per i tamponi tra i granata, a rischio anche la partita di martedì con la Lazio

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come sia a rischio la partita di martedì contro la Lazio: con la positività di Nkoulou, aumenta il numero di contagi ancora.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Lazio-Toro, è bufera da tribunali! E in più i contagi salgono a 9

La Stampa: I positivi diventano otto. Il Toro non può viaggiare

La Gazzetta dello Sport: L’Asl alza il muro

