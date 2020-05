Torino, la rassegna stampa di oggi 26 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal calciomercato agli allenamenti di gruppo al Filadelfia. Longo si gioca la panchina

La rassegna stampa di oggi sul Torino parla di come Longo abbia intenzione di rimodulare il Toro per la ripresa del campionato: variazioni tecniche cercando di rivalutare chi ha reso di meno. I piani di calciomercato per l’anno prossimo.

Tuttosport: Le carte per Joao Pedro

Zaza, Edera, soldi: così esalti Belotti

Al Filadelfia arriva anche l’ex positivo: ora Longo li ha tutti

Malgrado le rassicurazioni, il tecnico sa benissimo di giocarsi la panchina nel finale di campionato: potrebbe provare la difesa a 4

La Stampa: Da flop a risorse per la salvezza. Il Toro scalda Verdi e Meité

Il primo non ha mai convinto, il secondo si è perso per strada. Longo conta sul loro riscatto

CronacaQui: Belotti, Edera, Verdi. Longo e il tridente per rialzare la testa

La Gazzetta dello Sport: Partita doppia

Longo, mr Futuro guarda lontano: salvare il Toro e aprire un ciclo

Corriere Torino: Toro, il futuro è Verdi

Lo stop alla Serie A consente al fantasista dei granata di resettare una prima parte della stagione non all’altezza. Negli schemi di Longo sarà centrale al di là del modulo