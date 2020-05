Torino, la rassegna stampa di oggi 27 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Vagnati carica il gruppo che deve ricompattarsi. Il Toro pensa alla ripartenza del campionato

Tuttosport: Coppa Grande Torino

Simone Cimminelli: “Siamo disposti a farla esporre. Di certo non la venderemo”

“Toro, via la paura!”

Vagnati non ha dubbi: “Belotti si allena da leader granata”



– La Stampa: Più intensità e urla in campo. Il Toro accelera il ritmo

Gli allenamenti collettivi al Filadelfia dimostrano che i granata sono pronti alla ripresa. Vagnati stimola i leader, da Belotti a Rincon e fa appello ai tifosi. “Obligatorio fare punti subito”

CronacaQui: La carica di Vagnati: “Toro, subito punti. Ora restiamo uniti”