Torino, la rassegna stampa di oggi 28 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal calciomercato al lavoro al Filadelfia per la ripresa. Così vanno avanti i giorni nel Toro

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Moreno Longo stia facendo lavorare la sua squadra al Filadelfia, ma intanto allo stesso tempo tratta del calciomercato e delle possibili mosse.

Tuttosport: Joao Pedro per accendere il semaforo Verdi

Nuovi contatti per il brasiliano del Cagliari che in granata potrebbe spartire i compiti di rifinitura e di finalizzazione con l’attaccante a caccia di riscatto

Lyanco terza chiave per blindare Sirigu

Tra i due punti fermi della retroguardia, Izzo e Nkoulou, ora si inserisce il brasiliano. Subito titolare, in attesa di diventare il leader della difesa granata del futuro

CronacaQui: Toro, si gioca in 16. Longo martella tutti

La Repubblica: Belotti e Zaza insieme. Torna il solito dilemma