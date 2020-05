Torino, la rassegna stampa di oggi 29 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Cairo in città per caricare la squadra e dare fiducia a Longo. E sul mercato è duello con… Petrachi

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro di Moreno Longo si stia attrezzando per la ripartenza del campionato: si riparte e si lavora pensando alla ripresa del 20 contro l’Udinese. Intanto, sul calciomercato, piacciono degli obiettivi che interessano all’ex ds.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Montiel &. C.: riecco Petrachi-Toro

Sfida alla Roma: anche Joao Pedro e Bonaventura

Da Bava a Vagnati, a Longo e Cairo: tutti per Millico

La grinta con cui il talento lavora dimostra la voglia di mettersi in gioco: dirigenti e tecnico ora credono in lui. Onisa ko, c’è Greco

CronacaQui: Meité, Zaza e gli altri: mezzo Toro in vetrina

La Repubblica: Toro, la rincorsa alla salvezza inizia dall’Udinese

Ieri visita di Cairo al Filadelfia: “Avete 13 partite per riabilitarvi”