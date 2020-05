Torino, la rassegna stampa di oggi 30 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: strategie per la ripartenza, dialogo con i giocatori e nuove tattiche per Longo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata si stia preparando per la ripartenza. Lavoro duro, dialogo con i giocatori e possibili novità tattiche.

Tuttosport: Ora Vagnati va in tackle: linea dura

Il nuovo ds e la terapia d’urto con i giocatori: più controlli in vista della ripresa e severi avvertimenti in caso di B

“Guarito: urlo gol!”

La storia a lieto fine di Stefano Venneri, lo speaker dello stadio del Toro: “Giocatori, ora fatemi gridare di nuovo”

La Stampa: Contratti e zona retrocessione. Il Toro sfida i brutti pensieri

I granata per affrontare in campionato il Parma devono ritrovare la forma fisica collettiva

CronacaQui: Belotti dà l’esempio. È lui il più in forma

Lavoro duro dal primo giorno di allenamenti

La Gazzetta dello Sport: Da Meité al talento Millico. La spinta in più per il Toro

Con la ripartenza della Serie A in campo ogni tre giorni sarà un’occasione d’oro per i giovani e le seconde linee

Corriere Torino: I granata mettono le ali

A Longo servono per rifornire l’attacco (che sia a una o due punte) e per andare al tiro con due esterni schierati “a piedi invertiti”