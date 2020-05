Torino, la rassegna stampa di oggi 31 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il Toro e il piano per rilanciarsi in campionato. C’è voglia di emergere

Tuttosport: Strano Toro. Spalti vuoti, via la paura!

Povera di personalità, la squadra in casa fa 1,16 punti a partita: ora non avrà più la pressione citata da Mazzarri

Stadio: prove segrete

Dal Filadelfia al Grande Torino per fare le partite a 11 e riabituarsi al campo su cui cercherà la salvezza

La Stampa: Edera e Millico, tredici gare per meritarsi di stare al Toro

Con Longo allenatore, i due giovani granata hanno la possibilità di dimostrare il loro valore. Un’occasione da non sprecare, anche perché per l’ex Bologna potrebbe essere l’ultima

La Repubblica: Cravero: “La Juve resta favorita e il Toro ha la rosa per salvarsi”

La Gazzetta dello Sport: Nkoulou: obiettivo Toro in testa, l’Africa incisa sulla pelle. Ritorna in cattedra il “ministro” della difesa

Asciutto, tonico e motivato: il camerunense è tornato quello di sempre. Patto con Longo: salvare la stagione

Corriere Torino: Toro, tutti sotto esame

Vagnati ha sottolineato giorni fa: “Nel calcio sono i presidenti gli unici indispensabili”. E nel gruppo granata diversi giocatori devono adesso rilanciarsi. Aina e Meité più degli altri