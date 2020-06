Torino, la rassegna stampa di oggi 1 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: crack Baselli, preoccupazione per Longo che perde un centrocampista

La rassegna stampa di oggi sul Torino apre con la notizia di ieri: il crack di Baselli. Il centrocampista ha un problema al ginocchio, la stagione rischia di essere finita per lui. Longo, preoccupato, deve studiare delle alternative.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro: Longo prepara di nascosto il 4-4-2

È una grande svolta e ora il tecnico vuole capire se usarlo già con il Parma

Baselli: ginocchio ko!

Si sospetta la lesione del legamento crociato: se gli esami odierni confermeranno la prima diagnosi il centrocampista avrebbe chiuso la stagione. Che guaio per Longo che ha ereditato una rosa corta

La Stampa: Ancora un infortunio nel Toro. Stagione finita per Baselli

Una probabile lesione al crociato mette ko il mediano e in difficoltà Longo

La Repubblica: Toro, tutto nelle prime tre partite. Per i granata in palio la salvezza

Sabato 20 giugno si parte dal recupero con il Parma, poi l’Udinese ancora in casa e il Cagliari in trasferta. Ma per Longo arriva la prima grana: Baselli in allenamento si infortuna al ginocchio, si teme un lungo stop

La Gazzetta dello Sport: Baselli, stagione a rischio

Distorsione in allenamento. Per il Toro sono ore di ansia

Corriere Torino: Toro, allarme Baselli

Il ginocchio destro del centroampista torna a preoccupare il club granata. Stop nel weekend, oggi l’esito degli esami. Stagione a rischio