Torino, la rassegna stampa di oggi 2 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Longo e il cambio modulo, anche per il problema a centrocampo dovuto all’infortunio di Baselli

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro sia pronto a cambiare pelle, vista anche l’assenza di Baselli che potrebbe non rientrare prima della fine del campionato. L’allenatore è al lavoro.

Tuttosport: Longo: “Ora un avvio di fuoco da 6 punti”. Avanti Toro: sì, 4-4-2

L’allenatore raduna i giocatori: “Mettetevi tutti in circolo davanti a me, vi devo parlare”. Nel mirino le prime due gare in casa con Parma e Udinese. È confermato: si lavora sul cambio modulo

La Stampa: L’operazione o un tutore. Baselli e il Toro sono al bivio

Longo prova le alternative senza la mezzala, il giovane Adopo in crescita

CronacaQui: Emergenza mediana. Baselli out un mese. I granata ci sperano

La Repubblica: Per Baselli campionato già finito. Toro, è allarme a centrocampo

La distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti lo terrà lontano dal campo per almeno due mesi. Per l’8 granata un anno sfortunato: si era già fermato a metà dicembre a Verona, per un guaio molto simile

La Gazzetta dello Sport: Toro, uno spiraglio aperto. Forse Baselli non si opera

Cairo lo accarezza: “Non è detta l’ultima parola”. I medici cauti: “Servono nuovi accertamenti”

Corriere Torino: Toro, tre per uno

Lo stop di Baselli durerà almeno un mese. Tocca a Rincon trascinare Lukic e Meité