Torino, la rassegna stampa di oggi 3 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il Toro di Moreno Longo si prepara, vuole la partenza sprint per rilanciarsi in campionato

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Moreno Longo stia preparando la squadra alla partenza sprint. Serviranno subito punti, infatti, per rilanciarsi in campionato ed evitare brutte sorprese.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro: Chancellor-Vojvoda

C’è il sì del centrale all’offerta granata. Assalto al terzino

Berenguer da corsa. Ha già superato Verdi

Il jolly spagnolo è più in forma, può ricoprire diversi ruoli con efficacia e sta anche mostrando maggiori motivazioni

La Stampa: Partite in casa e meno muscolarità. La ripartenza può sostenere il Toro

I granata si giocano la permanenza in Serie A in 13 gare e 43 giorni. I primi due match fondamentali al Grande Torino. Il derby contro la Juventus arriverà ai primi di luglio, quando il solco con le altre a rischio B dovrà essere già scavato

CronacaQui: Toro, tutto in 72 ore. Una partenza sprint oppure rischia grosso

I granata hanno il peggior ruolino dal 2020. Serve subito invertire la rotta dopo il 7 ko di fila

La Gazzetta dello Sport: Pronto intervento Toro

Ansaldi più Berenguer: coppia per le emergenze

Corriere Torino: Toro, il trittico della verità

Il 20 i granata riaprono la A con il Parma. Poi Udinese e Cagliari. Il piano di Longo è fermare Gervinho, Okaka e Nainggolan