Torino, la rassegna stampa di oggi 28 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: mosse di calciomercato ed esigenza di chiudere il prima possibile, i titoli odierni

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro di Giampaolo abbia bisogno di rinforzi: ecco alcuni nomi che emergono dai primi rumores di mercato.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro: da Lobotka fino a Pavoletti. Serve lo sprint

Il mercato deve aiutare Giampaolo, nella qualità e con la rapidità degli interventi: la classifica non concede deroghe e le esigenze sono palesi

Ecco finalmente un Buongiorno

In un’annata disastrosa i granata lanciano in prima squadra un difensore che arriva dal vivaio. E contro Roma e Napoli il centrale ha fatto vedere grandi qualità

La Stampa: Toro, la rivoluzione in 7 mosse. Via Nkoulou e Meité, c’è Cutrone

In uscita anche Zaza e i giovani Edera e Millico: arriveranno un attaccante e una mezzala

La Repubblica: Il Toro punta su Lobotka e Kouamé

La Gazzetta dello Sport: Izzo ritrovato

Il Torino recupera la sua colonna col senso del gol

Corriere Torino: Toro senza appello

I granata faranno all in a gennaio: calendario duro, ma con scontri diretti che rimettere in carreggiata la squadra