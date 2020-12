Torino, la rassegna stampa di oggi 29 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: tra mosse di mercato e allenamenti, il Toro riprende a lavorare per svoltare

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Toro, non ti privare di Sirigu”

Camolese: “È tra i migliori in Italia”. Maspero: “Serve una svolta radicale, due colpi per reparto”. Brambati: “Giampaolo è bravo, ma il suo tempo è scaduto”

Tra Toro e Fiorentina quanti affari in vista

I viola rilanciano su Izzo e come contropartite propongono i trequartisti Saponara e Eysseric. E poi c’è Cutrone

CronacaQui: Toro, si salvi chi può. Da Pulgar a Lobotka, è caccia al regista

La Repubblica: Baselli, dopo un anno di sofferenza è pronto al ritorno

La Gazzetta dello Sport: Generazione Toro

Il Buongiorno si vede dalla scuola. “Un predestinato”