Torino, la rassegna stampa di oggi 28 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: C’è chi canta assieme al Gallo

Zaza all’ultimo treno

Bonazzoli e l’obbligo di fare almeno 8 gol

La Stampa: Attenti a quei due. Il Toro per la svolta ritrova Zaza-Belotti

Nel posticipo interno di lunedì con la Samp si riforma il tandem d’attacco di inizio stagione

CronacaQui: Capitan Belotti ritorna e fa duecento col Toro. Al suo fianco c’è Zaza

Il Gallo rientrerà lunedì con la Samp

La Gazzetta dello Sport: Gioventù granata

Singo-Segre in volo, Buongiorno brilla: Torino scuola d’oro

Corriere Torino: Coppa Italia in salita

Il sorteggio costringe il Toro a giocarsi in casa del Milan l’accesso ai quarti. Sordo, doppio ex: “La gara secca e le porte chiuse potrebbero rimescolare le carte”