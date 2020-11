Torino, la rassegna stampa di oggi 29 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i granata chiamati a vincere contro la Samp. Sfida amarcord per Giampaolo e altri

La rassegna stampa di oggi sul Torino parla di come il Toro stia preparando la sfida contro la Sampdoria: Giampaolo sfiderà il suo passato, così come molti altri giocatori.

Tuttosport: Toro: via dalla melma!

Belotti vede Samp e spara doppiette. Caccia all’8° gol

Tutti spingono Singo in Nazionale

Gervinho, Kessie e Boga hanno consigliato il granata al ct Beumelle della Costa d’Avorio

La Stampa: Giampaolo, oggi il tampone. Belotti tiene in ansia il Toro

Domani sfida la Samp, la sua ex squadra

La Repubblica: Giampaolo domani sfida il suo passato blucerchiato

Dall’esperienza alla Samp ha voluto Bonazzoli, Linetty e Murru. Dall’altra parte un grande ex granata: Quagliarella

La Gazzetta dello Sport: Toro, svolta 3-5-2

Giampaolo ha aperto una nuova strada. Adesso Izzo diventa il rinforzo d’autunno

Corriere Torino: La partita di Giampaolo

Il tecnico del Toro spera ancora di poter andare in panchina domani contro la Sampdoria: esame chiave. E gara da ex pure per Linetty, Murru, Bonazzoli e… Zaza