La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro abbia ieri ufficializzato Juric e delle possibili mosse di calciomercato che attendono i granata. Ora bisognerà muoversi al meglio e con tempestività: Vagnati è al lavoro.

Tuttosport: Juric forza 9: come i rinforzi

Toro: cosa serve. E per Nicola solo una telefonata

Se Sirigu andrà via, c’è Cragno in testa. Vuskovic? Scontato

Sepe un’alternativa all’attuale portiere e a quello del Cagliari. L’Hajduk per il difensore vuole 5,5 milioni, il Toro risponde con 4

La Stampa: Juric, il Toro cambia pelle. Tre anni per rilanciarsi con l’obiettivo Europa

Dopo due sofferte salvezze, ufficiale l’ingaggio del tecnico ex Verona: ha firmato fino al 2024 con il bonus per la qualificazione alle coppe

CronacaQui: Toro-Juric, è ufficiale. Il 5° tecnico in un anno. C’è il bonus Champions

Il tecnico croato ha firmato un contratto triennale

La Repubblica: Juric: per il rilancio del Toro, l’allievo di Gasperini

Sulla panchina granata arriva il quindicesimo allenatore dell’era Cairo. Le indiscrezioni sugli acquisti: Viola, ex Benevento e Dimarco dal Verona

La Gazzetta dello Sport: Il Toro va di corsa

Juric il primo colpo. Scatta la nuova era, tocca a lui guidare la ripartenza