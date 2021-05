La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: le prime richieste di calciomercato di Juric alla dirigenza granata

La rassegna stampa di oggi sul Torino si focalizza sul calciomercato e sulle prime richieste che il nuovo allenatore Ivan Juric avrebbe fatto a Cairo e Vagnati.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Juric preferisce Gunter

Toro, Vagnati tratta Vuskovic: ma per ora è una bella riserva

In attesa di Juric Belotti segna e ride. La Roma è in agguato

Anche i giallorossi della Nazionale in pressing: sul Gallo Milan ora più defilato, ma il croato ci proverà

La Stampa: Juric e quell’idea della cooperativa del gol. Aria di rivoluzione nell’attacco granata

La filosofia del nuovo allenatore: alla fase offensiva devono partecipare tutti i giocatori

CronacaQui: L’ultimo canto del Gallo. Il battesimo della figlia poi l’addio al Toro?

Oggi famiglia al completo in piazza San Carlo

La Gazzetta dello Sport: Il mio calcio polivalente

Basket, volley, Pep. La contaminazione è il segreto di Juric