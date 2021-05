La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i tifosi caricano la squadra di Nicola, che oggi deve vincere

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata di Davide Nicola si stia preparando per affrontare il Parma. Ieri, sit in dei tifosi al Filadelfia che hanno caricato i giocatori.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Toro, no incubi: solo sogni”

Nicola: “Il primo va realizzato con il Parma, vigilia del 4 maggio”

Squadra schierata, cori di 500 cuori. Cairo contestato

Nuova adunata di tifosi al Filadelfia con in testa una delegazione della curva Maratona. Un’ora di canti per incitare il Toro. E Nicola porta in strada tutti i giocatori per ringraziare la gente

La Gazzetta dello Sport: I giorni del Toro

Stasera il Parma, domani Superga: Nicola si accende

La Repubblica: Toro, la carica dei tifosi per battere il Parma

Baselli e Lukic al posto di Mandragora e Verdi nella partita di stasera