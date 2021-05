La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: segna Vojvoda con dedica agli Invincibili, salvezza più vicina

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro abbia vinto contro il Parma una sfida importantissima in ottica salvezza. Gli emiliani ora sono in Serie B, mentre il Toro si allontana dalla zona calda. Protagonista, Vojvoda.

Tuttosport: 4 maggio di sollievo e Parma in B. È Vojvoda l’uomo del destino Toro

Il terzino kosovaro scaccia l’incubo dopo la traversa di Ansaldi. Belotti resta al palo ma oggi si commemora a Superga a +3 dalla B

“Stai lì che segni! Il gol è di Nicola… per gli Invincibili”

Vojvoda: “In settimana il tecnico mi ha chiesto di fare quel movimento sul secondo palo”. Con Baselli dedica la vittoria al Grande Torino. Sirigu: “Risentire i tifosi vicini ci ha aiutati”

CronacaQui: Toro, tre punti d’oro. Un gol di Vojvoda manda il Parma in B

La Gazzetta dello Sport: Toro, che scatto

Segna Vojvoda, tre punti d’oro. Ciao Parma: la B è matematica

La Repubblica: Vojvoda, il primo gol ha sapore di salvezza e spinge il Parma in B

Partita equilibrata, la sblocca il kosovaro su assist di Ansaldi. Ora il Benevento è a meno tre