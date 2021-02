La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Izzo torna in difesa, Sirigu vuole sorprendere. Le ultime sulla squadra di Davide Nicola

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia lavorando pensando all’Atalanta e di quali saranno le ultime novità di formazione dei granata.

Tuttosport: La missione Sirigu: tornare SalvaToro. Il segreto Mancini

Lo stimolo-Nazionale e la considerazione del ct hanno rappresentato la molla per reagire. Il portiere sardo contro Ilicic, Zapata e Muriel dovrà riscoprirsi fenomeno

“Avevo fame, giocavo coi figli dei mafiosi”

I racconti orgogliosi di Izzo, tornato Armandinho: “Le partite da ragazzi a Scampia erano una guerra, ma un posto per me c’era sempre. Rincon si interessa, Dybala mi capisce”

La Stampa: Toro, lo strano caso di Nkoulou. Difesa fragile, ma lui resta fuori

Il difensore non gioca e non è stato ceduto: ora si svincola a zero, un danno doppio per i granata

CronacaQui: Non solo Mandragora. Dalla Juventus al Toro, gli affari con i “cugini”

Bianconeri su Singo?

La Gazzetta dello Sport: Il ritorno

Cuore e carattere: Izzo ritrova il Torino. Contro l’Atalanta c’è l’uomo squadra

Corriere Torino: Niente alibi

Altri due innesti a gennaio, zero cessioni di peso, due “titolari” per ruolo: la proprietà non si è tirata indietro. Il Toro ha tutto per dare una “sgasata” decisiva