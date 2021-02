La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: tutto su Mandragora, pronto a esordire. Il caso di Belotti e del rinnovo che non arriva

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Mandragora: fame e talento”

Le parole di Oddo che lo ha svezzato a Pescara

Zaza vuole respingere l’assalto di Sanabria

Domani a Bergamo giocherà al fianco di Belotti

CronacaQui: Toro-Belotti, rinnovo in salita. Cairo: “Deve essere convinto”

Il capitano va in scadenza nel 2022: il Milan e la Roma sono in agguato

La Gazzetta dello Sport: Le scelte di Nicola

Mandragora subito, sorpresa Nkoulou. Il Toro cambia pelle