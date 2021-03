La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: in tribunale per Lazio-Torino, ora il Toro pensa alla gara col Crotone

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Cairo: la prima mossa

Toro: depositato il preannuncio di ricorso in Lega

Nicola ritrova il Toro

Ieri allenamenti al Filadelfia e secondo giro di tamponi, tutti negativi, per chi non ha contratto il virus

La Stampa: Lazio-Torino sub iudice. Cairo e Lotito, la sfida si sposta in tribunale

Il Giudice Sportivo oggi rinvierà la decisione: verdetto entro 10 giorni

CronacaQui: Percassi batte Cairo. Fatturati simili ma risultati agli antipodi

I tifosi del Toro sognano un “modello Atalanta”

La Repubblica: Toro a Crotone con la nuova coppia Sanabria-Zaza

La Gazzetta dello Sport: Il Toro fa ricorso

Via alla sfida legale: “Niente Olimpico per forza maggiore”

Corriere Torino: Toro, ora guida Lyanco

Il brasiliano torna al centro della difesa. Restano sempre otto giocatori positivi al Covid: Belotti, Baselli, Singo, Linetty, Bremer, Nkoulou, Buongiorno e Murru