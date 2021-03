La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Nicola contro il suo passato e con una squadra da costruire causa covid

La rassegna stampa di oggi parla soprattutto della partita di Crotone che vedrà Davide Nicola sfidare il proprio passato. Tanti problemi di numeri per la sfida di domenica.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Ecco il ricorso: zero timori”

L’avvocato del Toro: “Prove indubitabili”

Nicola urla forza ragazzi ai superstiti e ai Primavera

In lizza Celesia, Horvath, Kryeziu, Spina ma soprattutto Greco e Todisco. Il rimpianto per Karamoko

La Stampa: Il Toro riparte da Crotone. Nicola sfida le emozioni

Domenica il tecnico granata torna nella città della miracolosa salvezza

CronacaQui: Il covid spinge il Toro al terz’ultimo posto. Ora è tutto da rifare

La Repubblica: Nel match salvezza a Crotone Nicola sfida il suo passato

Allo Scida ancora tutti assenti i positivi al Covid. Mezza Primavera in panchina, solo 6 i titolari disponibili

La Gazzetta dello Sport: Vietato mollare

Nicola: niente alibi. Toro in emergenza, ma va per vincere