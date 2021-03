La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Nicola carica il Toro in vista della gara di oggi contro il Crotone. Si torna in campo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Davide Nicola voglia caricare la squadra in vista della partita di oggi contro il Crotone: il gruppo è pronto a tornare in campo.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Toro libero da brutti pensieri”

Ripartenza Nicola: “Dobbiamo reagire a ogni difficoltà”

Sanabria di corsa, finalmente arriva la sua opportunità

Il paraguaiano ha recuperato bene dopo l’inattività per il Covid. È pronto a entrare nella ripresa per inseguire il 1° gol in granata

CronacaQui: Nicola allontana il virus: “Finalmente in campo. Crotone è importante”

Il tecnico granata: “Non è stato facile, ma niente alibi”

La Repubblica: Il Toro si rimette in gioco. Nicola: “Niente scusanti, bisogna ripartire e vincere”

La Gazzetta dello Sport: Voglia di stupire

Nicola riabbraccia l’amato Crotone senza fare sconti: “Toro per vincere”