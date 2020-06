Torino, la rassegna stampa di oggi 5 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: focus sulla difesa dei granata e sul calciomercato che verrà. Joao Pedro in pole

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro voglia allenare la difesa e di come si stia intanto preparando al calciomercato. Tante cose da pensare per Longo e Vagnati prima della ripartenza.

Tuttosport: Joao Pedro si fa con 10 milioni e Zaza al Cagliari

I granata hanno il sì del giocatore e sono un passo avanti alla concorrenza. L’intreccio con il Psg dell’amico Neymar e la Fiorentina respinta su Belotti

“L’Europa dell’estate adesso può aiutare”

Vezzù: “Il Toro in agosto ha giocato a ritmo serrato col caldo, le rivali salvezza no”. Panizzo: “La quarantena ha resettato la serie incubo”. Crispoltoni: “Subito le gare decisive? Meglio”. Perazzolo: “Non c’è tempo, conterà l’organizzazione”

La Stampa: “Un Toro da ritmo Champions. Bisogna spezzare la negatività”

Gianni De Biasi: l’ex allenatore granata analizza la ripartenza del campionato

CronacaQui: De Silvestri in bilico, e Mihajlovic lo tenta

Il terzino e Ansaldi hanno il contratto che scade

La Gazzetta dello Sport: Adesso Izzo rialza il muro

La porta del Toro va difesa meglio: Longo studia come

Corriere Torino: Toro, difesa Nazionale

Izzo in viaggio verso l’Europeo 2021. Per Nkoulou c’è invece la Coppa d’Africa