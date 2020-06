Torino, la rassegna stampa di oggi 6 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino: ansia per Baselli, verrà operato e rischia un lunghissimo stop. Per il Toro è crisi a centrocampo

La rassegna stampa di oggi commenta la situazione a centrocampo del Torino, che è molto complicata: Baselli potrebbe stare fermo per lunghissimo tempo, si è fatto inoltre male Meité. Focus su Zaza.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Baselli sotto i ferri. Il rischio: 7 mesi out

Crociato lesionato, dubbi cartilagine. Lo opera il chirurgo di Vagnati-Fares

E il Toro riparla di Krunic

Il lungo stop di Baselli obbliga i granata a infittire i discorsi con il Milan: subito nuovi contatti con i rossoneri per arrivare alla mezzala bosniaca. Passi avanti pure sul fronte Bonaventura

La Stampa: Dopo Baselli si ferma Meité. Toro, centrocampo da rifare

Guaio muscolare per il francese. Stagione invece finita per il mediano, che dovrà operarsi

CronacaQui: Baselli va sotto i ferri. Stop anche per Meité

La Gazzetta dello Sport: Toro, che botta

Baselli lunedì in sala operatoria. Longo perde la mezzala di qualità

Corriere Torino: Zaza, l’ora del Toro

In poco meno di due stagioni solo 10 gol in granata. Ora Simone ha 13 partite per riprendersi il futuro