La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia crescendo dal punto di vista dei gol realizzati: sono tanti i giocatori a segno, nessuno meglio di loro. Poi, focus su Vojvoda e la nazionale.

Tuttosport: È un poker da Nazionale. L’Azzurro come spinta salvezza per il nuovo Toro

Oltre a Belotti e Sirigu, che sono sicuri di far parte dei convocati di Mancini, anche Mandragora e Izzo sperano di venire convocati dal ct per l’Europeo

Abituato a lottare. Vojvoda mille vite

È nato in Germania ma è stato mandato con la famiglia in Kosovo, dove ha vissuto la guerra vivendo di nascosto nei boschi. Poi l’approdo in Repubblica Ceca e Belgio

La Stampa: Toro, la cura Nicola ha creato una cooperativa del gol. Nessuno meglio dei granata

Sono diciassette i marcatori in stagione della prima squadra di Cairo, solo l’Udinese tiene il passo

CronacaQui: Toro 2^ coop del gol in A dietro l’Udinese. 17 giocatori a segno

Dall’arrivo di Nicola sono stati fatti passi da gigante

La Repubblica: Il Gallo senza gol da tre mesi. Astinenza da record

La Gazzetta dello Sport: L’assist di Ansaldi. Alta velocità Toro, e con Cuadrado è derby in fascia

Dopo lo juventino (7), Cristian (5) è l’esterno più decisivo del 2021. E vuole restare granata

Corriere Torino: Toro, cooperativa salvezza

Dopo il gol partita di Vojvoda contro il Parma, sono 17 i granata andati a segno fin qui in campionato. Solo l’Udinese come Belotti e compagni