La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia lavorando per la trasferta contro il Verona. In particolare, molto si attende dai due protagonisti che stanno attraversando un momento non facilissimo: Belotti e Sirigu.

Tuttosport: Belotti canta l’amore per il Toro

Incide la canzone sul Grande Torino: “È dentro di me”

Sirigu: guanti e cuore per Bacigalupo junior

Emozionante incontro tra Riccardo, pronipote del leggendario Valerio, e il portiere del Toro suo idolo

CronacaQui: Belotti e il gol su azione che manca da febbraio. Ma il Bentegodi è tabù

La Gazzetta dello Sport: Il gioco delle coppie

Belotti, Sanabria e Zaza in corsa. A chi tocca in attacco a Verona?