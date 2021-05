La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Nicola corre per la panchina e pensa a come battere il Verona

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come per Davide Nicola siano decisive queste partite per rimanere anche il prossimo anno sulla panchina del Toro. Dubbi di formazione da sciogliere.

Tuttosport: Da De Zerbi a D’Aversa a Semplici: Nicola si mangia i papabili di Cairo. Gli manca Juric

Vincendo a Verona, il tecnico piemontese batterebbe un altro allenatore preso in considerazione dal presidente granata. Solo con Gattuso gli è andata male

Torino, il dissenso incombe sul Giro

Adunata di tifosi granata oggi sul percorso della crono che aprirà la corsa rosa, organizzata dal presidente-editore del Torino: sperano di rendere il più visibile possibile la contestazione

CronacaQui: Mandragora in regia si riprende il Toro. Col Verona c’è Verdi

La Repubblica: A Verona la coppia Sanabria-Zaza. Belotti forse riposa

I granata iniziano un ciclo di cinque partite decisive. Nicola recupera Mandragora e Verdi

La Gazzetta dello Sport: Partita doppia

Ecco Mandragora. Si riprende il Toro e corre per l’Europeo