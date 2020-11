Torino, la rassegna stampa di oggi 6 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: la squadra rialza la testa e si gode la vittoria sul Genoa. I numeri e le intuizioni di Giampaolo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro provi a cambiare passo: la vittoria con il Genoa ha mostrato aspetti positivi, e Giampaolo ha dato il via a una rivoluzione.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Lukic come Singo. Giampaolo firma la doppia svolta

Il trequartista subito rivelazione nel campionato ora parla di “fame” granata. Il terzino ha già scoperti tanti ammiratori in Europa: “Che voglia di vincere!”

Da 53 anni il Toro non segnava così

Dodici gol nelle prime 6 partite: l’ultima volta ci erano riusciti nel 1967 i granata di Combin. Meglio solo negli “eroici” anni 30 e 40. Ma nel calcio “moderno” è un dato significativo

La Stampa: Volti nuovi e attacco che non stecca. Ora il Toro può riprendere la marcia

I primi frutti del lavoro di Giampaolo. Belotti: “Quando si gioca bene, ci si diverte”

CronacaQui: Lukic, un bomber da 10. Così è nata l’intuizione di mister Giampaolo

La Gazzetta dello Sport: La mano del maestro

Regia, fantasista, giovani. Così Giampaolo ha inciso sulla rivoluzione del Toro

Corriere Torino: Toro sulla strada giusta

Solo l’Atalanta segna più dei granata in 45′. Ora si lavora al Fila per crescere in fiducia e condizione fisica. Per gestire più e meglio il pallone e il gioco