La rassegna stampa di oggi, 7 novembre 2020 - Toro.it

Lo stato di forma di Andrea Belotti è l’argomento principale riguardante il Torino sui quotidiani in edicola quest’oggi. Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei giornali che si occupano delle vicende della squadra granata in edicola questa mattina.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

“Gallo, sei grande: che esempio!”

I compagni lo esaltano: nasce un gruppo vero

In tanti pensavano che Belotti con il Genoa non potesse neanche giocare. Il suo spirito di sacrificio trascina tutti

E adesso per Belotti comincia l’assalto al gol… centenario

E’ a quota 98 reti col Toro: contro il Crotone sogna una doppietta. Per lui via ai nuovi lavori personalizzati per recuperarlo al meglio

Giampa va di corsa

Con il Genoa percorsi 111 km: trend in miglioramento. Un dato chiave per il tipo di gioco dei granata

La Gazzetta dello Sport

Coppia Toro

Belotti più Lukic, gol da record. Partenza boom sotto porta

Con 9 reti è il duo più prolifico in A. Granata 12 volte a segno nelle ultime 5 gare

La Stampa

Toro, lavori in difesa. Giampaolo si fida della linea verde

Domani il Crotone: Bremer-Lyanco centrali. Due certezze in un reparto da migliorare