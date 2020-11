Torino, la rassegna stampa di oggi 8 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Giampaolo si prepara alla sfida con il Crotone e avverte i suoi: servono tre punti

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta come il Toro stia preparando la sfida contro il Crotone di oggi: Giampaolo vuole che i suoi siano al massimo, per non perdere una grande occasione.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Un Toro per Ferrini”

Tensione Giampaolo: “Acqua alla gola: vietato sbagliare”

Ricorsi a rischio

E il Torino (con Cairo in isolamento per il Covid) valuta il reclamo per il caso Lazio-temponi

La Repubblica: Giampaolo: “Toro, vincere per risalire”

“Voglio attenzione, sono i dettagli che spostano gli equilibri. I calabresi possono fare male, la loro classifica è bugiarda”

La Gazzetta dello Sport: Caccia a quota 100

Belotti scalpita. È al 98 gol granata, la festa è vicina