La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i singoli cominciano a farsi notare, da Sanabria fino a Verdi, qualcosa sta cambiando

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Sanabria: tesoro Toro

Pagato 7 milioni più bonus, adesso vale già il doppio

È oro Mandragora, senza alcuna paura. Da Pogba a De Paul

Il centrocampista, che aveva esordito in Serie A contro il francese, sabato per la prima volta sfida i vecchi compagni dell’Udinese

CronacaQui: Toro, Belotti è a un bivio. Roma e Milan in pressing, rinnovo in fase di stallo

Futuro del Gallo in bilico: il 9 piace in Italia e all’estero

La Repubblica: Nuovo ruolo da mezzala per Verdi. Così mister Nicola ha risolto il rebus

I tre precedenti tecnici (Mazzarri, Longo e Giampaolo) invece lo facevano giocare in attacco

La Gazzetta dello Sport: Una porta per due

L’esperto Ujkani o il gigante Maksimovic. Il Toro va messo in buone mani