La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: da Belotti a Mandragora, fino al portiere. Testa anche all’Udinese

La rassegna stampa di oggi sul Torino tocca vari temi: dalla trasferta di Udine, alle questioni tattiche sui giocatori da impiegare. Focus su Belotti, Mandragora e il portiere.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Belotti per forza (Toro)

Nessuno spremuto come lui post covid. E il Gallo non molla

La profezia di Muzzi: “Sanabria studia da vero campione”

“Se cura la discontinuità, il paraguaiano può diventare uno tra gli attaccanti più forti in assoluto”

CronacaQui: Toro, portiere cercasi. A Udine c’è Milinkovic, ma il futuro è un rebus

La Repubblica: Mandragora, l’ex bianconero che Nicola ha voluto in regia per dare un gioco al Toro

Il mister lo ha già avuto a Crotone e a Udine. E lui ringrazia: “Il ruolo che sento mio è quello che faccio qui: in mezzo al campo”

La Gazzetta dello Sport: La formula di Nicola

Modulo, uomini, entusiasmo. Il Toro resta in modalità derby