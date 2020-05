Torino, la rassegna stampa di oggi, 9 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: la squadra torna al lavoro, ripartenza con il dubbio sul futuro di Moreno Longo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta del primo giorno di allenamenti al Filadelfia, con i giocatori che hanno ripreso a lavorare. Il dubbio resta però legato a Moreno Longo e al suo futuro da allenatore.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Ripartenza al Fila, ma Longo trova un Toro dimezzato

Allenamento al mattino per mezza rosa “su base volontaria”: chi non ha lavorato sul campo ha dovuto farlo a casa. Oggi nuova seduta blindata e in mascherina

Giampaolo: l’offerta. E l’alternativa è Juric

Si lavora attorno alla proposta di 2 anni di contratto per l’ex tecnico del Milan. L’allenatore del Verona è nel mirino anche della Fiorentina. Vagnati anticipa l’ingresso ufficiale nel Toro

La Gazzetta dello Sport: Il Gallo e gli altri. Ritorno di corsa

CronacaQui: Gel e termometri. Il Toro mascherato si allena al Fila