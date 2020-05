Torino, la rassegna stampa di oggi 10 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: continuano le voci su Giampaolo. Intanto Longo lavora al Filadelfia e trova una squadra in forma

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra lavori al Filadelfia sotto gli occhi attenti di Moreno Longo, il cui contratto in scadenza lo pone in bilico per il futuro. Tante voci, infatti, sono sui potenziali nuovi allenatori granata.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro: ecco i primi sì di Giampaolo

Ma Cairo segue anche il caso Pioli. E Longo? Lavora

In fascia si cambia di nuovo: dopo Busi, occhi su Vojvoda

Le mosse dei granata, in cerca di un terzino destro in Belgio. Busi già trattato a gennaio. E ora spunta il nazionale kosovaro

La Stampa: Nel Toro che riparte, spazio a due Primavera

Il terzino Ghazoini e il mediano Onisa aggregati alla prima squadra sulle orme di Millico-Adopo

La Gazzetta dello Sport: Toro promosso sulla bilancia. Belotti e Lukic già in forma

Longo ha ritrovato tutti col peso giusto dopo la quarantena. Il capitano e il serbo sono stati i più brillanti dopo la ripartenza

Corriere Torino: Esserci o non esserci?

Longo apre e chiude i lavori al Filadelfia. Lui si gioca il futuro