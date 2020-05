Torino, la rassegna stampa di oggi 11 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: ancora voci sul possibile nuovo allenatore granata. Vagnati scalpita per arrivare

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata lavori, mentre resta alle spalle il rebus sul possibile nuovo allenatore. Nodo rinnovi, nodo prestiti, nodo rosa corta: tutti gli approfondimenti.

Tuttosport: Belotti e Sirigu come garanzia per dire sì al Toro

Da Longo a Giampaolo, da Juric a Pioli: tutti i candidati alla panchina granata chiederanno la conferma dei due prima di firmare l’eventuale contratto

Se il Buongiorno si vede dal ritiro

Il mercato imporrà di sfruttare le risorse interne: la preparazione per la prossima stagione servirà per testare i prestiti. Sotto osservazione non ci sarà solo il difensore ora al Trapani

La Stampa: Il Toro accelera per Vagnati. Prima mossa, via Fabbrini

Il club granata in settimana spera di avere il via libera per far diventare subito operativo il neo ds. L’ex ferrarese porterebbe con sé il giovane Ludergani a cui affidare il settore giovanile

La Repubblica: Toro, prove di ripartenza con il nodo della rosa corta

L’allenatore chiama quattro ragazzi della Primavera per il possibile tour de force di 13 gare in 45 giorni. In settimana l’avvento del nuovo ds Vagnati che detronizza Bava, primo sostenitore dell’operazione Longo

La Gazzetta dello Sport: Belotti è il traino del Toro. E c’è il patto con Longo

Si è ripresentato in gran forma, è un esempio per il gruppo e che feeling col tecnico. Ora ha fame di gol

Corriere Torino: “Sono stato il primo affare di Vagnati come direttore. Si è conquistato il Torino”

L’ex granata Capellupo e il suo arrivo alla Giacomense